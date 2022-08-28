Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Kolay olmayacak

Süper Lig 'in 4. haftasında sezonun ilk dev maçı oynanacak. Trabzonspor sahasında Galatasaray 'ı konuk edecek. İlk 3 haftada Aslan 2 galibiyet alsa da performansıyla eleştiri almış, teknik direktör Okan Buruk da hedef gösterilmişti. Tecrübeli hoca, Fırtına karşısında alacağı galibiyetle bu eleştirileri dağıtmak ve çıkışa geçmek istiyor.

'Psikolojik baskı var'

Zorlu mücadele öncesinde konuşan Buruk, "Bugün 6 tane yeni oyuncuyla sahaya çıkıyoruz, bu da bir süreç alıyor. Kalan oyuncular üstünde de geçen seneden bir psikolojik baskı var. Yoğun şekilde çalışıyoruz. Şampiyonlar Ligi oynamak zor. Trabzonspor da bunu play-off'ta yaşadı, sakatlıklar ve yoğun tempo açısından. Bizim de iki eksiğimiz var. İki takım için de kolay bir maç olmayacak ve iki takımın da hedefi kazanmak" yorumunu yaptı.

'Abdullah hoca çok iyi spor adamı'

Abdullah Avcı hakkında da konuşan başarılı teknik adam, "Abdullah Hoca, hocalığımı yaptı. Çok iyi bir spor adamı. Türkiye'nin bu tip spor adamlarına çok ihtiyacı var. Geçen sene de önemli bir başarıya imza attı. Biz de kendi yönümüzden baktığımızda, sezon başında hedefimizi şampiyonluk olarak seçtik" ifadelerini kullandı.







