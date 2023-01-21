Spor Toto Süper Lig 'de, Galatasaray sahasında Antalyaspor'u ağırladı. Sarı-Kırmızılılar, Mauro Icardi ve Floranus'un kendi kalesine attığı gollerle 2-1 kazanmasını bildi. Akdeniz devinde Luiz Adriano'nun tek sayısı puan için yeterli olmadı. Bu sonuçla Aslan galibiyet serisini 12 maça, puanını da 45'e çıkarttı. Antalyaspor'da ise galibiyet hasreti 6 maça yükseldi.

11 maç üst üste kazanarak Fatih Terim ile Mustafa Denizli'yi geçerek Galatasaray tarihine adını yazdıran, seriyi Antalyaspor maçıyla birlikte 12'ye çıkartarak kırılması güç bir rekora imza atan teknik direktör Okan Buruk aynı zamanda Galatasaray’ın başında Süper Lig'de bir sezonda üst üste 9 galibiyet alan 3. teknik direktör oldu.

Sarı-Kırmızılılar, ligde daha önce 1987-1988 sezonunda Mustafa Denizli döneminde ve 2011-2012 sezonunda da Fatih Terim yönetiminde art arda 9 galibiyete ulaşmıştı.

'Günün sonunda kazanmayı hak ettik'

Maçın ardından konuşan ve mutlu olduğu gözlemlenen Okan Buruk, "İlk yarı daha dominant takımdık ama rakibimiz kaleden uzun topla oynadı, defans arkası koşular denediler. İkinci yarıda daha iyi oyunu yöneten, oyunu rakip yarı sahada oynayan bir takımdık. Defansif yönü kompakt bir takım vardı karşımızda. Eksik oyuncuları vardı, eksik oyuncuları olmaları bazen dinamizmi artıyor, hırslı ve iyi mücadele eden takım vardı karşımızda. Ama günün sonunda kazanmayı biz hak ettik" dedi.

Buruk sözlerine şöyle devam etti:

"Tek başıma ben maç kazanmıyorum. Oyuncularım sahada, taraftarlarımız tribünde, teknik heyet kulübede, yönetim... Hepimiz kazanıyoruz. Bu başarıyı beraber yaşıyoruz, inşallah sonu da şampiyonluk olur. Ben de bu işin paydaşları arasındayım. En başta ben gözüküyorum ama biz bu başarıları camia olarak yaşıyoruz."

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'Icardi bizi rahatlattı'

"Icardi bir forvet. Birkaç maçta Icardi pozisyonları hazırladı, artık biz ona hazırlamaya çalışıyoruz. Pas trafiğinde Icardi'nin rolü önemliydi. Rakip ceza sahasında daha rahat hareket etmemizi ve topun bizde kalmasını sağladı. Gomis de öyle... İki tane çok iyi santrformuz var. Oynadıklarında ellerinden geleni yapıyorlar. Yanlarında oynayanlar onlara daha çok top getirirlerse skor sayıları daha yüksek olacak."

'Galatasaray üyeliği herkese nasip olmaz'

"Futbol oynarken üye olamamıştım, sonra başvurum olmuştu ama Galatasaray üyeliği çok zor bir şey, herkese nasip olmuyor. Bu kez oldu, Başkan Ocak ayı için söz vermişti. Futbola başladığım kulüp... Çok duyguluyum."

'İki gün içinde transfer ...'

"Bugün maça odaklandık, transfere odaklanmadık. İki gün boşluğumuz var. Transferle ilgili daha doğru bir şekilde hazırlanacağız."





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