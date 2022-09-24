Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk: Doğru bir seçim oldu

Süper Lig 'e verilen milli arada İstanbulspor'la hazırlık maçı yapan Galatasaray sahadan 2-1'lik galibiyetle ayrıldı. Cim Bom'un golleri, Barış Alper Yılmaz ve Mauro İcardi'den (pen.) gelirken, Sarı-Siyahlılar'ın tek sayısını da Adi Mehremic attı.

İstanbulspor iki yarıya da farklı 11'le çıkarken, Cim Bom'da da birçok farklı oyuncu şans buldu. Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk da mücadelenin ardından iyi bir hazırlık sınavını geride bıraktıklarını söyledi.

'Metehan ve Baran çok iyi oynadı'

Buruk, "Çok doğru bir seçim oldu bu hazırlık maçını oynamak. Herkese teşekkür ediyorum. İki takım da oynamaya çalıştı. İlk yarı çok gol pozisyonu bulduk. Hazırlık maçı da olsa kazanma hırsımızı ortaya koyduk. Bitiriciliğimiz daha iyi olsa çok gollü bir maç ortaya çıkabilirdi. Bu atmosferin sebebi yeni gelen oyuncularımızı takıma kazandırmaktı. Kendi akademimizde gelen oyuncular vardı. Metehan ve Baran çok iyi oynadı. Bu bizi sevindiriyor. Altyapı hocalarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah daha fazla süre verebiliriz" dedi.

'Mata büyük fayda sağlayacak'

İlk kez Sarı-Kırmızılı formayla sahaya çıkan Juan Mata'nın performansını da değerlendiren başarılı çalıştırıcı, "Antrenman performansı da buna benzerdi. Çok büyük kupalar kazanmış önemli oyunculardan biri. Tam tersi sanki bunları hiç kazanmamış gibi bir insan. Takıma insani kalitesini de yansıyor. Takımımıza büyük fayda sağlayacak" ifadelerini kullandı.



