Süper Lig 'in 11. haftasında Galatasaray sahasında 45 bin taraftarınının önünde 2-0 öne geçtiği karşılaşmada Alanyaspor karşısında kazanamadı. Nefes kesen mücadele Dries Mertens ve Mauro İcardi ile Juro Balkovec ile Ahmed Hassan'ın golleriyle 2-2 sona erdi.

Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Okan Buruk mücadelenin ardından oldukça mutsuzdu. Skora rağmen oyundan memnun olduğunu söyleyen tecrübeli hoca, hakem Ali Palabıyık'a sert sözlerle yüklendi. İşte Okan Buruk'un maç sonu açıklaması...









'Kızdığım tek nokta...'

"Güzel giden oyun vardı. Hakemlerin ana işi güzel giden şeyleri bozmak. Oyun hızlansa durduruyorlar en basitinden. Böyle bir savaş olacağını biliyorduk bu hafta. Savaş sonunda 2 puan kaybettik. Çok iyi oynadık. 10 kişi kalınca da pozisyonlar bulduk. Oyuncularımı tebrik ediyorum, kızdığım tek nokta paslaşarak bitireceğimiz maçı üzücü şekilde bitirdik, sonrasında yine gol pozisyonu bulduk. Ali Palabıyık'a rağmen çok pozisyona girdik ama maalesef olmadı."

'Hakemlere destek olmak istiyoruz ama...'

"Galatasaray Kulübü'ne karşı bir savaş başladı, net şekilde görüyoruz. Sadece hakemler değil, dışardan da görüyoruz. Savaşacağız, onlarla, başka çaremiz yok. Bundan sonra gerekeni yapacağız. Bu iş burada kalmayacak, Galatasaray taraftarı da gerekeni yapar. Oyuncularımı emeklerinden dolayı tebrik ediyorum. Aynı hakemler bu işin içerisinde devam ediyor, onlara güvenmek ve destek olmak istiyoruz ama hep aynı devam ediyor."



