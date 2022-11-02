Galatasaray TeknikDirektörü Okan Buruk, internet üzerinden yayın yapan Spor Gecesi programına çok önemli açıklamalarda bulundu. Takıma çok fazla izin vermesiyle ilgili Buruk, "Haftalardır izin yapmıyor bu takım. Kaldı ki Başakşehir maçının sonuna kadar izin yapmayacağız. Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının sonuna kadar da izin vermeyeceğim için verdim" dedi. "Galatasaray'da istediğiniz oyun bu mu" sorusunu da yanıtlayan Okan hoca,"Benim istediğim oyun, Alanya maçındaki hakem izin vermediği için oynayamadığımız oyun. 10 kişi kalana kadarki oyun. Biz geç kurulmuş bir takımız. Biz Fenerbahçe , Beşiktaş gibi hazır birer takım değildik. Biz geç oluşturulmuş bir takımız. Bu zamana kadar da takımı iyi getirdik" diye konuştu.

'Icardi itaatkâr bir oyuncu'

Icardi ve Mertens'le ilgili flaş ifadeler kullanan Okan Buruk,"Icardi benim çok uzun süredir görmediğim şekilde itaatkâr bir oyuncu. Antrenmanı çok seviyor. Geldiğinden bu yana antrenman kaçırmadı. Antrenman bittikten sonra bile çalışma isteği ile dolu. İnanılmaz memnumum.Ne istersem yapıyor. Bu kadar çalışma isteği olacağını düşünmüyordum. Benim için sürpriz oldu. Mertens de beni şaşırtanlar arasında. Bu kadar takımın bir parçası olacağını, bu kadar takımı benimseyeceğini beklemiyordum. İnanılmaz bir oyuncu. O da çalışmayı çok seviyor. Çok iyi, çok çalışkan" açıklamasını yaptı.

'Burayı bırakmaya niyetim yok'

Okan hoca, Beşiktaş ve Başakşehir maçlarının kaybedilmesi halinde göreviyle ilgili bir endişe taşıyıp taşımadığı sorusuna şu cevabı verdi: "Benim burayı bırakmaya niyetim yok. Burayı kimseye bırakmayacağım. Ben, Galatasaray'a maç kazandıracağım ve iyi oyun oynatacağım. Ben iyi oyun oynattıktan sonra insanlar beni tartışmayı bırakacak. Şu anda tartışılıyorum, biliyorum. Takım, benim de istediğim oyunu oynayamıyor şu anda ama biz bu oyunu oynayacağız. Ben oyuncu grubuna güveniyorum, inanıyorum. Biz istediğimiz oyunu ortaya koyunca Galatasaraylılar benim oynatacağım oyunu çok sevecekler, çok beğenecekler. Kazanma alışkanlığını da elde edeceğiz. O zaman tartışılmayacağım."



