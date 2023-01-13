Geçtiğimiz hafta Kadıköy'de Fenerbahçe 'yi 3-0 yenerek rakibiyle puan farkını 4'e çıkaran Sarı-Kırmızılılar bugün de Süper Lig'in 19. haftasında Hatayspor'u farklı geçti. Cim Bom; Juan Mata (2), Kerem Aktürkoğlu ve Bafetimbi Gomis'in golleriyle 4-0 kazandı.

'Rekor kırmış olabiliriz'

Maçın ardından Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk mutlu olduklarını söyledi. Tecrübeli hoca iyi bir oyunla kazandıklarını söylese de özeleştiri yapmayı da ihmal etmedi. Buruk, "Geçen haftanın vermiş olduğu moral, 7 maçlık seri... Moral olarak yükseğiz. Herkes sahaya girdiğinde bu iştahını gösterdi, kendi sahamızda olduğumuz için daha da önem kazandı. Erken goller konusuna rekor kırmış olabiliriz. Bu iştah bize golleri getirdi, çok değerliydi. Rakibimize ilk yarıda 2 tane net pozisyon verdik, ikinci yarıda da çok fazla pozisyon ve şut şansı verdik. Defansif olarak çok hata yaptık. Bunları da söylemek lazım. Biz attık, onlar atamadı. Biz de daha fazla gol atabilirdik. Kazandığımız için sevinçliyiz. Fenerbahçe maçı sonrası performansımız merak ediliyordu. Müthiş bir ilk yarı oynadık. Bu da ne kadar konsantre olduğumuzu gösteriyor" dedi.

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'Aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz'

Başarılı çalıştırıcı, "Çok önemli isimler burada Galatasaray'a hizmet etti. 8 maçlık seri yakaladık. Ligin sonuna kadar durmak yok. Aynı ciddiyet ve istekle devam etmek zorundayız. Çok zor bir lig, çok kaliteli takımlar var. Ligteki birçok takım bu oyunu doğru bir şekilde oynuyor. İlk yarıyı tamamladık, artık ikinci yarıya zor bir Antalyaspor maçıyla başlayacağız. Aynı ciddiyetle devam etmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Okan Buruk transferle ilgili de şunları söyledi:

"Kadromuza takviye yapmak istiyoruz. Sol bek konusunda görüşmeler sürüyor. Uğur da bunlardan biri. En büyük transfer bizim için kendi içimizdeki oyuncuları oynatmak. Mata bugün ikinci kez 11'de başladı. Çok önemli işler yaptı. Öncelikle o süre alamayanlara süre vermek istiyorum. Ama tabii transferle de kadromuzu güçlendirmek istiyoruz. Takımıma çok güveniyorum. Onlara destek olacak, ikinci yarıda bize katkı sağlayacak oyuncular da alabiliriz."

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