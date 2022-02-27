Galatasaray , Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor 'u ağırlayacak. 6 maçlık galibiyet hasretine Göztepe deplasmanında son veren Sarı-Kırmızılı ekipte teknik direktör Domenec Torrent karşılaşma öncesi açıklamalarda bulundu.

Domenec Torrent kadroda yer almayan futbolcular hakkında özel bir durum olmadığı ve rotasyon yaptığını dile getirdi.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

"Omar'a takım olarak elimizden geldiğince destek olmaya çalıştık. Zor bir süreç geçirdi. Daha da iyi olacak. Son maçı hak ederek kazandık. Oyuncularıma geçen haftadan sonra 3 puanın yeterli olmadığını ve tekrar kazanmamız gerektiğini söyledim."

"Kadroda olmayan oyuncularla ilgili çok özel bir şey yok. Rotasyon yapıyorum, onların yerine oynayanlar var. Türkiye'de nasıl bilmiyorum ama benim çalıştığım yerlerde rotasyon hep yapılır."



