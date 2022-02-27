Süper Lig'in 27. haftasında Galatasaray sahasında Çaykur Rizespor'u iki kez geriye düştüğü mücadelede 4-2 devirdi. Geçtiğimiz hafta Göztepe'yi 3-2 deviren ve Rize zaferiyle 4 ay sonra 2 maçlık galibiyet serisi yakalayan Sarı-Kırmızılılar'da teknik direktör Domenec Torrent maçın ardından mutluydu.

Güzel bir maç olduğunu vurgulayan İspanyol hoca, "Çok pozisyon yakaladık. Onlar da 2 güzel gol attı. Az pozisyonla golleri çıkardılar. Güzel oynadık. 1 ay boyunca antrenman yaptık. Bu 1 ayda kendimizi geliştirdik. Sezon öncesi gibi hazırlık yaptık. Meyvelerini topluyoruz. Maçın sonucundan memnunum. 2 hafta üst üste 3 puan almak çok güzel. Bazen hocaların aldığı kararlar, sahayı doğrudan etkiliyor. Bazen kimin girip çıktığı etkilemiyor, bazen etkiliyor. Babel'in girişi etkiledi. Ben rotasyon yapıyorum. Rotasyonun pozitif etkileri olduğunu düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Torrent basın toplantısında ise şu ifadeleri kullandı:

"Hem açık oynadığımız hem de hatlar arasında oyuncu tuttuğumuz, istediğimiz tarzda bir oyun oynadık. 1.5 aydır buradayız. Sezon öncesi bir dönem geçirmişiz gibi olduk. Göztepe’de ikinci yarıda ve bugünkü maçta bence kanatları kullandık ve hızlı oynadık. Sonuç olarak da iyi oynadık diye düşünüyorum. Birçok açıdan çok karışık ve zor bir maç oldu. İki tane inanılmaz gol attı Rizespor. Biz de birçok pozisyon yakaladık ama onlar ilk gelişlerinde pozisyonu gole çevirdiler. Penaltı da kaçırdığımız halde takım bu maçın ne kadar önemli olduğunu biliyordu. Devre arasında sadece onları sakinleştirmeye çalıştık, çünkü bence zaten takım iyi oynuyordu. Tekrar yapmaya çalıştığımız şey de, ileride topu tekrar kazanabilmek ve risk almaktı. Bekler ve açıklar arasında pozisyon değişiklikleri yaptık. Bunu çalışıyorduk zaten, bence doğru şekilde yapabiliyorlar. Maçı daha yüksek bir farkla bile bitirebilirdik. Ama öncelikle sonuçtan çok memnunum, taraftarlar bu sonuçlardan memnun değildi, onları memnun edebildiğimiz için memnunum. Kendi evimizdeki bir maçta güzel bir performans sergilemek istiyorduk. Rizespor oyun olarak benim çok hoşuma gitti. İçeride kaliteli oyuncularla oynamayı biliyorlar. Dışarıda da çok hızlılar. O yüzden bugünkü başarıya ayrı bir önem veriyorum”

"Ben sezonun ortasında geldim. Daha iyi olmasa da farklı konseptler tanıtmaya çalışmalıydık. Zamana ihtiyacım vardı, o zamanla birlikte sonuç da almam gerekiyordu. 60 dakika Trabzonspor maçında iyi oynadık. Göztepe maçında ikinci yarı iyiydik. Tüm maç olarak iyi oynadığımızı söyleyemezdim. Bu yolda devam edeceğiz. Fakat bu sadece 3 puan, daha fazlası değil. İlk maç pazartesiydi. Bu maçı da aynı hafta içerisinde oynadık. Ne kadar önemli olduğunu herkesin bilmesi gerekiyor. Ama yarın tekrardan antrenmanımız var, oyuncular tekrardan kendilerini deneyecekler ve bir sonraki maçımıza odaklanacağız."

"Bugünkü maçta taraftar bizi destekledi, onların destekleri sayesinde kazandığımızı söyleyebilirim. Bazı şeyleri kontrol etmek imkansız. Ben, ‘Barcelona’ya karşı kazanma şansımız yok’ demişim gibi bir şeyler söylenmiş, halbuki öyle bir şey yok. Bu tarz doğru olmayan şeylerin söylenmesi, bizim de kötü bir imajımız olmasına sebebiyet veriyor. Bu sefer taraftarlar böyle bir şey söylediyse bizde yeri yok diyor. Barcelona çok formda olan bir takım ama biz Galatasaray’ız ve sonuna kadar mücadele edeceğiz dedim sadece. Böyle şeyler yardımcı olmuyor. Biz burada taraftarlar için oynuyoruz, onlar olmadan futbolun anlamı kalmıyor. Orada rakibimiz aslında sahadaki rakibimiz. Bugünkü maçta geriye düştüğümüzde onlar bize inanılmaz yardımcı oldu ve bu maçı onlar kazandılar, bunu bilmeleri lazım. Onlar olduğunda biz 12 kişiyiz. Onlar için oynuyoruz, onlar için kendimizi veriyoruz. Maçın amacı budur, taraftarın için oynarsın. O noktadan sonra benim kontrolüm dışında olan şeyler. Ben elimden geleni yapacağım, yardımcılarım da öyle. 1.5 ay içerisinde kendimi gerçekten Galatasaraylı olarak hissettim, benim kulübüm ve buranın bir parçasıyım gibi hissediyorum. Bu konuda herhangi bir gerginlik yaratmıyorum kendime"

"4-3-3 formasyonunda oynuyoruz. Ama oyuncular farklı detayları olan oyunları biliyorlar. Tabii ki 4-4-2’ye ihtiyacımız olduğu halde dönebiliriz. Ama hangi rakibe karşı oynadığınızı iyi bilmeniz gerekiyor. Gedson ceza sahasından ceza sahasına iyi bir oyuncu, biz de ortada 3 oyuncuyla oynamayı düşündük. Bir serbest vuruştan gol yedik, onun dışında çok fazla tehdit oluşturmadılar diyebiliriz. Tabii ki de ikisi de birlikte oynayabilir, bazı maçlarda veya bazı dakikalarda. Güzel bir maç oldu ama Babel de penaltıyı kaçırdı ve 90+4’te golü atamayıp berabere kaldık diyelim, o zaman antrenör sayesinde kazandı veya kaybetti diyebilir miydik? Biliyorum ki hepiniz çok bilgilisiniz futbol konusunda. Sadece sonucu düşünmemek lazım. Bazen kazanamazsın ya da kazanırsın, değişiklikler çok farklı yansıyabilir. Göztepe maçında da bugünkü maçta da değişiklikler bize yardımcı oldu. Günün sonunda dünyanın bütün antrenörleri antrenmanlarda da izledikleri için en iyi oyuncuları seçmeye çalışırlar. Kazanmak istiyoruz tabii ki ama bazen hatalar da yapacağız, tabii ki yapacağız. En iyi 11’le sahaya çıkmak amacımız."

"Taktik konusunda 1 saat konuşabilirim çünkü bu konularda konuşmaya bayılıyorum. Biz bu haftaki tüm antrenmanlarda bunun üzerine odaklandık. Kerem’e penaltı yapılan pozisyonda Kerem içerideydi, Patrick dışarıdaydı. 3’üncü golde de tam tersiydi. Patrick içerideydi Kerem dışarıdaydı. Her zaman o şekilde yapamıyorlar ama çalıştığımız şey bu. Ben üzgündüm maçları kaybettiğimiz ve bunların hepsini gösteremediğimiz zaman. Çünkü herkes biliyor ki, antrenörler oynattığı oyunlardan dolayı değil, maç sonuçlarından dolayı başarılı olurlar. Oyuncular neden yaptıklarını iyi anlıyorlar. Şu anda da biliyorlar ki farklı şekillerde oynayabiliriz. Bunu yapmaya hazır olduğumuzu düşünüyorum. Her maçı kazanmamız imkansız ama Galatasaray için düşündüğüm stil, ileride baskı, agresif oynamak ve risk almak."



