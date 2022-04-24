Galatasaray Teknik Direktörü Domenec Torrent: Lig çok önemli

Süper Lig 'in 34. haftasında Galatasaray , Altay deplasmanına konuk olacak. Sarı-Kırmızılı ekipin teknik direktörü Domenec Torrent karşılaşma öncesinde maçla ilgili beklentilerini açıkladı.

Zor bir maç oynayacaklarını belirten İspanyol hoca, "Oyuncularımızın, Galatasaray gibi büyük bir kulüpte oynadıkları için bile odaklanması gerekiyor. Altay'ın son şansı. Motive olduklarını düşünüyoruz. Fenerbahçe maçından sonra ligin öneminin kalmadığı konuşuldu ama bence çok önemli" dedi.

Taylan Antalyalı'nın maç kadrosuna alınmamasına da değinen Torrent, "Taylan, saygı duyduğum bir oyuncu. Avrupa'dan birçok arkadaşım, 'Ne kadar sakin şekilde oynuyor' şeklinde yorumlar yaparak onu sordular. Beğendiğimiz, önemli bir oyuncu" ifadelerini kullandı.







