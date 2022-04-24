Süper Lig 'in 34. haftasında Galatasaray kümede kalma savaşı veren Altay'la kozlarını paylaştı. Sarı-Kırmızılılar zorlu deplasmandan Kerem Aktürkoğlu'nun attığı tek golle 3 puanla ayrıldı.

Golcülere eleştiri...

Son düdüğün ardından İspanyol hoca galibiyeti değerlendirdi. Kazanmalarına rağmen saha içinde sorunlar yaşadıklarını dile getiren başarılı çalıştırıcı, "Kazandık ama memnun değilim. 1 gol attık, ilk yarıda 4 gol şansımız vardı. Bütün sene boyunca hem benimle, hem de Fatih Terim'le yaşanan şeyi yaşadı takım. Galatasaray kadar büyük bir kulüp, sıralamada bu tarz yerde olunca, bitiricilik sorunları da olabiliyor. Biz de en çok gol atan Kerem Aktürkoğlu. 9 gol attı. Genelde büyük takımlarda 8-9 golü ikinci santrfor atar. Trabzonspor iki üç pozisyon yakaladı ve attı, biz ise altı yedi pozisyonda sonuç alamadık" dedi.

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