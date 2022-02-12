Süper Lig 'in 25. haftasında Kayserispor ile karşılaşacak olan Galatasaray 'da teknik direktör Domenec Torrent maç öncesi açıklamalarda bulundu.

Maça güzel hazırlandıklarını belirten İspanyol teknik adam, Emre Kılınç ve Arda Turan'ın bağırsak enfeksiyonu geçirmeleri nedeniyle kadroda yer almadıklarını duyurdu.

Domenec Torrent'in açıklamaları şu şekilde:

Güzel hazırlandık. Zamanımız vardı bu sefer. Emre Kılınç ve Arda Turan, bağırsak enfeksiyonu nedeniyle kadroda değiller. Sadece 1 sağ bekimiz var, o yüzden Omar'ı da düşündük. Pulgar, yabancı sınırından dolayı kulübede. Emre Kılınç oynayabilecek olsaydı, Pulgar ilk 11'de olurdu.



