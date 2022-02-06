Galatasaray teknik direktörü Domenec Torrent: Dönüş maçımız

Teknik direktör Fatih Terim'in görevine son verilmesinin ardından Galatasaray 'ın başına getirilen, ancak hazırlık maçları da dahil olmak üzere çıktığı tüm karşılaşmalardan yenilgiyle ayrılan Domenec Torrent, Alanyaspor sınavına yeni bir başlangıç gözüyle bakıyor. Son antrenmanda öğrencileriyle kısa bir konuşma yapan 59 yaşındaki çalıştırıcı, "Bu maçta risk almanızı istemiyorum. Skor ne olursa olsun Trabzonspor maçında yaptığımız hataları tekrar etmeyelim. Özellikle geriden çıkarken ortada bir risk varsa oyunu açın, zoru seçmeyin. Bu bizim dönüş maçımız. İyi başlamalıyız ve kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kaptan Arda tek tek görüştü

Kötü gidişte elini taşın altına koymak isteyen kaptan Arda Turan da motivasyon turuna çıktı. Kamp boyunca tüm takım arkadaşlarıyla tek tek görüşen tecrübeli futbolcu, Alanyaspor maçının önemini ve ne yapmaları gerektiğini anlattı. Maçta süre alması beklenmeyen Arda'nın, 90 dakika öncesinde de soyunma odasında oyuncuları etrafında toplayıp bir motivasyon konuşması yapacağı öğrenildi.







