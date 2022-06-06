Galatasaray 'da teknik direktör Fatih Terim'le yolların ayrılmasının ardından göreve getirilen Domenec Torrent, Türkiye'den ayrılmadı. Tatilini Muğla Datça'da geçiren Katalan teknik adam, 11 Haziran'da gerçekleştirilecek olan başkanlık seçimini bekliyor.

Seçimde yarışacak olan Dursun Özbek ile Eşref Hamamcıoğlu'nun, Torrent'le çalışması beklenmese de tecrübeli hoca seçimin ardından çıkacak resmi karar sonrasında geleceğine şekil verecek.