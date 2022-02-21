Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray , İzmir'de Göztepe 'yi nefes kesen maçta 3-2 devirdi. Cimbom'un teknik direktörü Domenec Torrent de bu galibiyetle Sarı-Kırmızılılar'ın başında ligde çıktığı 6. maçta ilk kez kazandı.

Siftahı yapan İspanyol hoca mücadeleyi şu sözlerle yorumladı:

"Oyuncular, taraftarlar ve bizi her zorlukta destekleyen yönetim bu galibiyet hak etti. Bu maç bir delilikti! İkinci yarıda 4-3-3 yapmak anahtardı. İlerideki 3 kişiyle karşılayarak oynatmamak, 2 orta sahayla onların 2 orta sahasını karşıladık. İlk yarıda kontrol edemediğimiz bir 5'li vardı. Taylan burada destek oldu ve kontrol altına aldık. İkinci yarıda da yaptığımız değişiklikler elbette gidişatı etkiledi fakat bu sistem değişikliğiyle maçı kazandık. Tekrardan kendilerine inanabilmeleri için takımın bu galibiyete ihtiyacı vardı. Çok güzel oldu, mutluyuz."







