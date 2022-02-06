Süper Lig 'in 24. haftasında Alanyaspor sahasında Galatasaray 'ı konuk etti. 1-1'lik eşitlikle sona eren maçın ardından Sarı-Kırmızılı ekibin teknik direktörü Domenec Torrent açıklamalarda bulundu.

Galatasaray'ın başında 4. maçına çıkan Torrent, karşılaşmayı değerlendirerek, "Bütün hafta boyuncu Alanyaspor'a çalıştık. Boşlukları iyi değerlendiren bir takımdı. Önceki maçta Galatasaray kazanmıştı. Bugün boşlukları değerlendirip golü buldular. Bizim için 1 puan yeterli değil. Bizim bunları artık 3'er puan olarak artırmamız gerekiyor." sözlerini söyledi.

"Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz"

Fizik olarak daha iyiye gittiklerini belirten İspanyol teknik adam, "İkinci yarıda sadece bir pozisyonumuz oldu. Fizik olarak daha iyiye gittiğimizi görüyoruz. Son dakikalara kadar mücadele ediyoruz." dedi.

"Alanyaspor’u maçtan önce çok fazla analiz ettik"

Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında ise Domenec Torrent şu açıklamaları yaptı:

"Pozisyon oyunu oynuyorsan pozisyonunda kalmalısın, top seni bulacaktır. Eğer çok fazla hareket edersen birinci yarıda olduğu gibi, çok fazla pozisyon bulamazsın. Bizim şu an takım olarak gol bulmaya ihtiyacımız var. Alanyaspor’u maçtan önce çok fazla analiz ettik ve hızlı atağa kalkan bir ekip olduk, iyi yaptığımız şeylerden biri rakibin hızlı çıkışını kontrol edebilmek oldu."

"Bizim ilk önceliğimiz puan toplamak"

"1 puanın yeterli olmadığını biliyorum. Ama bu kuyudan çıkmak için bir adım olabilir. Biraz daha formda eve gitmek için. Bizim istediğimiz şey oyunda, boşluklara atak yapamamaları. Bizim ilk önceliğimiz puan toplamak."

"Ben de bu acıyı çekiyorum"

Bir gazetecinin, "Galatasaraylılar takımı izlerken acı çekiyor. Ne zaman güven veren bir oyun oynanacak" sorusunu yanıtlayan Torrent, "Ben de bu acıyı çekiyorum. Benim de hoşuma gitmiyor. Bizim oyun içinde istediğimiz şey merkeze bir oyuncuyla kalıp kanat oyuncularımızla oynamaya çalıştık. Her açık oynadığında her geniş oynadıklarında kontra atakla sana karşılık verebilirler. Benim en az mutlu olduğum dakikalar rakibin 10 kişi kaldığı zamanlardı" ifadelerini kullandı.

"Bafetimbi Gomis’in ise biraz daha süreye ihtiyacı var"

Başka bir gazetecinin takıma oyuncu takviyesi sorusu üzerine ise Torrent, "Şu anda bazı yabancı oyuncular kullanılabilir durumda değil. Erick bize çok yardımcı olacak. Çok uzun bir yoldan geldi. Orada sakatlık da geçirdi ufak da olsa. Sakatlık durumu iyi. Hiç şüphem olmayan bir oyuncu. Oyunun içinde sana bir duraklama süresi tanıyan ve kontrol eden bir oyuncu. Son maçlarda forvet olmamalarına karşın Halil ve Babel’i kullanıyoruz. Mustafa Muhammed de Afrika Kupası’nda. Bafetimbi Gomis’in ise biraz daha süreye ihtiyacı var” dedi.



