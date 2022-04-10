Süper Lig 'in 32. haftasında Galatasaray , Fenerbahçe 'ye konuk olacak. Dev maçta Sarı-Kırmızılılar'ın teknik direktörü Domenec Torrent ilk kez Sarı-Lacivertliler'e karşı rakip olacak.

Derbi öncesinde konuşan İspanyol çalıştırıcı, "Gerçekten önemli bir maç. Daha sonra da önemli maçlarımız olacak. Bizim için her maç önemli ama bu maçın taraftarımız için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. İlk dakikadan itibaren 3 puan için sahada olacağız" dedi.

Hafta içinde sakatlığı bulunan ve oynayıp, oynamayacağı çok konuşulan Kerem Aktürkoğlu için de Torrent, "Kerem durumu iyi olduğu için oynayacak. Yüzde yüz olmayan oyuncularla oynanacak bir maç değil bu. Kerem oynuyorsa yüzde yüzdür. Saha içinde durumuna da bakacağız. İlk yarıda neler verecek, neler yapacak, ona göre kararlar alacağız" yorumunu yaptı.







