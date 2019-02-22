  • Haberler
  • Galatasaray
  • Galatasaray teklif yapmazsa Sinan Gümüş Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gidebilir!

Galatasaray teklif yapmazsa Sinan Gümüş Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gidebilir!

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Sinan Gümüş'e henüz bir teklif yapılmadı.

22 Şubat 2019, Cuma 09:22
- A +
Galatasaray teklif yapmazsa Sinan Gümüş Fenerbahçe ya da Beşiktaş'a gidebilir!

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncusu Sinan Gümüş'ün Alman menajeri Decker'in kapısını aşındıranlar "Sinan'a 2 katı maaşına Fenerbahçe ve Beşiktaş'tan teklif getiririz" dediler. Decker bunu Türk yardımcısı Ersin Akan'a iletti. Akan da Sinan'a söyledi.

Sinan Gümüş "Sonuna kadar Galatasaray'ı bekleyelim. Önceliğim burada kalmak ve Fatih hocam ile birlikte çalışmak. Eğer istediğimiz teklif gelmezse diğerlerine sonra bakarız" yanıtını verdi. Menajerler de bu cevap üzerine beklemeye geçti.

4 GOL ATTI, 2 ASİSTİ VAR

Sinan Gümüş bu sezon Süper Lig'de 14 maçta şans buldu. Genç futbolcu Alanya ve Göztepe'ye 1'er, Ankaragücü'ne ise 2 gol attı. Alanyaspor ve Kasımpaşa maçlarında da 1'er asisti bulunuyor.

Kaynak: Takvim

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.