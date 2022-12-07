Galatasaray Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı durdurulamıyor
Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nde TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü'nü mağlup ederek 10'da 10 yaptı.
Galatasaray Tunç Holding Tekerlekli Sandalye Basketbol Takımı, HDI Sigorta Tekerlekli Sandalye Basketbol Ligi’nin 10. haftasında TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü ile karşılaştı. Engelsiz Aslanlar, mücadeleden 47-63 galip ayrıldı.
Sarı-Kırmızılı ekip böylece ligdeki 10. maçında 10. galibiyetini elde etti. Yoluna namağlup devam eden ve puanını 20'ye yükselten Galatasaray, 11. haftada oynayacağı HDI Sigorta Yalova maçının hazırlıklarına başladı.