Galatasaray tek golle kazandı! Emre Kılınç-Mbaye Diagne iş birliği...

Galatasaray, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçını İstanbulspor’la oynadı. Florya Metin Oktay Tesisleri’ndeki karşılaşmaya Cim Bom; kalede Okan, savunmada Omar, Luyindama, Marcao, Saracchi, orta sahada Taylan, Feghouli, Arda, Emre Kılınç, Babel, ileride de Diagne 11’iyle başladı. Karşılaşmanın 21. dakikasında Emre Kılınç’ın şık asistini gole çeviren Diagne, Galatasaray’ın maçı 1-0 kazanmasını sağladı.

Devre arasında 11’i tamamen değiştiren Aslan’da ikinci yarıda kalede Berk görev yaptı, savunmada Şener, Ahmet, Donk, Linnes, orta alanda Ömer Bayram, Jimmy Durmaz, Belhanda, Oğulcan, ileride de Adem ve Falcao şans buldu. Galatasaray’ın bir sonraki hazırlık maçı, pazartesi günü saat 16.00’da Ümraniye ile yine Florya’da oynanacak.







