Cumartesi günü Genel Kurul’da yaptığı konuşmayla alkış toplayan ve tüm üyeleri kendisine hayran bırakan Ebru Köksal’ın ismi ciddi ciddi gündeme gelirken, camiadaki olumlu geri dönüşler Köksal’ı adaylığını koymaya hazırlanan isimlerden bir adım öne çıkarmış oldu.

Sosyal medya hesabından kısa bir açıklama yapan Ebru Köksal şimdilik aday olmayı düşünmediğini belirtirken, 51 yaşındaki eski yönetici ‘Genel Kurul’daki konuşmam sanırım insanlara ilham verdi’ sözlerini de ekledi.

Ebru Köksal’ın ismi camiada da takdirle karşılanırken, kulübün ileri gelen isimleri “Ebru’nun bir yaşamı ve o yaşamı profesyonel olarak devam ettirmesi gereken bir işi var. Yoksa bu işi yapabilecek 10 kişi varsa Ebru bunların başında gelir. Eğer bu işe soyunursa süper olur, devrim yaratır” yorumları yapmaktan geri kalmadı.

Galatasaray Spor Kulübü ve şirketleri bünyesinde üst düzey yöneticilik, 2010-12 yılları arasında ise Avrupa Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu Üyeliği yapan Ebru Köksal, 2011–2012 sezonunda 4 ay TFF’de Genel Sekreterlik görevini yürüttü. Ayrıca Köksal 2013 yılında Galatasaray Kulübü Başkanı Ünal Aysal'ın yeni yönetim kurulunda yer aldı.

Kaynak: Akşam