Galatasaray taraftarlarını öfkelendiren yorum!

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde Real Madrid'e 1-0 mağlup olduğu karşılaşmanın ardından İspanyol basınından Sarı Kırmızılı taraftarları kızdıracak bir yorum geldi. Mega TV adlı televizyon kanalında yayınlanan El Chiringuito de Jugones programında "İstanbul cehennemi" metaforunun yalandan ibaret olduğu söylendi.

Programın sunucusu Josep Pedrerol, Türk Telekom Stadyumu boşken çekilmiş bir görüntüyle stat megafonlarından gelen sesleri birleştirerek hazırlanan bir videoyu ekrana getirerek "İşte bu Türk cehennemi denen yalan. Stat boş. Peki bu ses nasıl çıkıyor? Çünkü atmosferi tamamı ile megafondan gelen yüksek seslerle yaratıyorlar." ifadelerini kullandı. İşte o anlar:

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler