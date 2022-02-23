Galatasaray taraftarının büyük heyecanı!

Sarı-Kırmızılı taraftarlar, Çaykur Rizespor maçını dört gözle bekliyor. Hem iki kulüp arasında son dönemde yaşanan gerilim hem takımın son maçını kazanarak yeniden ayağa kalkma sürecine girmesi, Galatasaraylı taraftarları sabırsızlandırıyor.

Pazar akşamı Nef Stadı'nda oynanacak karşılaşmanın biletlerine büyük ilgi olması bekleniyor. Sarı-Kırmızılı yönetim, bilet fiyatlarını yine düşük tutarak tüm tribünleri doldurmaya çalışacak.