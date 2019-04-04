Galatasaray taraftarından şölen hazırlığı

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve yönetimine, genel kuruldaki ibrasızlık oylaması sonrası kupadaki Yeni Malatyaspor maçında tam destek veren Sarı-Kırmızılı taraftarlar, şimdi de hafta sonunu bekliyor.

Malatya’yı bu kez ligde cumartesi günü konuk edecek olan Cim Bom’da, taraftarların bu karşılaşmaya daha büyük ilgi göstereceği hem yönetim hem de takım lehine tezahüratlar yapacağı öğrenildi.

Zorlu mücadeleyi 40 binin üzerinde futbolseverin tribünde izlemesi bekleniyor.

Biletlere yoğun ilgi

Yeni Malatyaspor maçının dün satışa çıkan biletlerine de yoğun ilgi var. Taraftarlar, satışa çıkar çıkmaz özellikle alt kategorilerdeki biletleri tüketmeye başladı.

Fiyatlar ise kategorilere göre 80, 90, 120, 150, 200, 250, 300, 350, 400 ve 500 TL arasında değişiyor.