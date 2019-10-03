Galatasaray taraftarından Ryan Babel'e eleştiri yağmuru
Galatasaray taraftarı, PSG maçında Belhanda’ya pas vermeyen Hollandalıyı eleştiri yağmuruna tuttu. Onyekuru'yu mumla aratan, forma giydiği dokuz resmi maçta sadece 2 gol atabilen 33 yaşındaki oyuncu, gelen tepkiler sonrası çareyi sosyal medya hesabını kapatmakta buldu. Babel, milli arada toparlanmazsa formayı Andone'ye kaptıracak.
Şampiyonlar Ligi'nde PSG karşısında alınan 1-0'lık yenilgiye rağmen Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim ve taraftarlar ortaya konan mücadeleden memnun bir görüntü çizdi. Ancak tek bir isim; Ryan Babel, performansıyla herkesin tepkisini çekti. Öyle ki oyundan çıkardığı Belhanda'yı tebrik eden Terim, Babel'e aynı davranışı yapmadı.
YILDA 4.3 MİLYON EURO KAZANIYOR
Taraftarlar ise Belhanda'ya pas vermeyen ve beraberlik golünü adeta harcayan Babel'i sosyal medyada eleştiri yağmuruna tuttu. Hollandalı yıldız gelen eleştiriler sonrasında çareyi Instagram hesabını kapatmakta buldu. İmza parası ve bonuslarla yılda 4.3 milyon Euro kazanan Babel'in ilk 11'deki yeri de tehlikede. Gençlerbirliği maçında yedek soyunacak olan Hollandalı, milli arada da toparlanamazsa kulübeye mahkum olabilir.
(Sabah)