Galatasaray taraftarından mesaj var!

Ligde ve Avrupa’da gösterdiği performansla hayal kırıklığı yaratan Galatasaray’da teknik direktör Fatih Terim golsüz biten Gençlerbirliği maçının ardından “Hatalıyım, acemi ama yüreğini ortaya koyacak çocukları oynatmalıyım” demişti.

Tecrübeli hoca, as oyuncularını kızağa çekeceğinin mesajını verirken, genç isimlere de yeşil ışık yakmıştı. Galatasaray taraftarı da dün akşam tribünde ‘Bazen işler iyi gitmeyebilir, o zaman umutlar altyapıdan yeşerir” pankartını açtı ve teknik heyete bu konuda mesaj gönderdi.