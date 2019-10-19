Sivas karşılaşmasını izlemek için dün Türk Telekom Stadı’nda 34 bin taraftar vardı. Ev sahibi ekibin taraftarları karşılaşma öncesi Mehmetçik’i unutmadı. Galatasaraylılar, Suriye’nin kuzeyinde teröre karşı Barış Pınarı Harekatı’ın yapan askerlerimiz için pankartlar açtı.

Sarıkırmızılı taraftarlar, tarafından hazırlanan “1974 Kıbrıs Barış Harekatı-2019 Barış Pınarı Harekatı”, “Ordumuz olsun daim muzaffer”, “Ecdadımızın heybeti ma’ruf-ı cihandır. Fıtrat değişir sanma bu kan yine o kandır” ve “Türk Kürt kardeştir bölücüler kalleştir” yazılı pankartlar İstiklal Marşı okunurken tribünde açıldı.