Galatasaray taraftarından Konyaspor maçında tam destek

Galatasaray 'ın mabedi NEF Stadyumu'nda dün oynanan Konyaspor maçında taraftarlar yine takımlarını yalnız bırakmadı. Yaklaşık 20 bin dolaylarında Sarı- Kırmızılı futbolsever, 90 dakika boyunca takımlarına tam destek verdi. Galatasaray'a gönül vermiş olan taraftarlar, ilk düdükten son düdüğe kadar susmak bilmedi. Konyaspor karşısında gelen 3 puanın ardından da taraftarlar, stadyumdan mutlu ayrılmanın sevincini yaşadı.

Alkışlarla karşılık verdiler

Karşılaşmanın sona ermesi ile birlikte 21 Ekim'de, Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova deplasmanına gidecek olan Sarı- Kırmızılı ekibi futbolseverler, tezahüratlarla uğurladı. Galatasaraylı oyuncular da kendilerine gösterilen bu sevgi seli karşısında taraftara alkışlarla karşılık verdi.