Galatasaray taraftarından kampanya

Lig ve kupada şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, taraftar arasında “Boş koltuk kalmasın” kampanyası başlattı, maça gidemeyecek kombine sahiplerinin devretmesi için çağrı yaptı.

Bilet devrinin www.passo.com.tr üzerinden yapılacağı belirtilen açıklamada, kombinelerin kulübe devredileceği maçın seçileceği ve biletin satışı durumunda tutarın yüzde 60’ının puan olarak kombine sahibine aktarılacağı hatırlatıldı. Sezon içinde toplanan puanlar, yeni sezonda kombine yenilemelerinde indirim olarak yararlanılacak.

(Milliyet)