Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisine büyük ilgi

Galatasaray’ın Fenerbahçe ile Kadıköy’de oynayacağı derbinin misafir tribünü biletleri, satışa çıktığı gibi tükendi. Ülker Stadı’nda 2 bin Aslan takımına destek verecek.

11 Nisan 2019, Perşembe 05:54
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Galatasaray taraftarından Fenerbahçe derbisine büyük ilgi

Galatasaray taraftarı derbiye hazır... Pazar günü Kadıköy’de oynanacak Fenerbahçe derbisinin biletleri satışa sunulurken, Sarı-Kırmızılılar’ın gösterdiği büyük ilgi dikkat çekti. 150 TL’den satışa sunulan misafir tribünü biletleri, piyasaya çıktıktan çok kısa bir süre sonra tükendi.

Şampiyonluk yolundaki kritik derbide, 2 bin Galatasaray taraftarının Ülker Stadı’ndaki yerini alması ve Sarı-Kırmızılı takıma tribünden destek vermesi bekleniyor. Derbiye bilet bulamayan Galatasaraylı taraftarlar ise maç öncesi soluğu Florya Metin Oktay Tesisleri’nde alacak. Sarı-Kırmızılılar, takımı tesislerden marşlar ve tezahüratlarla uğurlayacak.

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