Süper Lig 'in 20. haftasında Galatasaray , Giresunspor'u konuk etti. Mücadeleyi 1-0 kaybeden Sarı-Kırmızılılar'da futbolcular ve Fatih Terim'e yoğun protesto vardı.

Takım niye oynamıyor?

Sergilenen futboldan oldukça rahatsız olan taraftarlar, Teknik Direktör Fatih Terim'e, "Söylesene Fatih Hoca takım niye oynamıyor" tezahüratında bulunurken tepkilerden yönetim ve futbolcular da nasibini aldı.

Taraftarlar, "Yönetim uyuma takımına sahip çık, O forma kutsaldır nasip olmaz herkese, Sabrımız taşıyor adam gibi oynayın, Aşkımız renklere sizlere değil" gibi tezahüratlarla futbolcular ve yönetime de sert tepki gösterdi.