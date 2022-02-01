Süper Lig 'in ilk yarısını küme düşme hattının sadece 3 puan üstünde tamamlayan ve hayal kırıklığı yaratan Galatasaray 'da yönetime tepki sürerken, taraftardan Burak Elmas ve ekibine bir mesaj da geldi. Transfer gelişmelerini yakından takip eden Sarı-Kırmızılı camia, geçen sezonun ikinci yarısında Cim Bom'un formasını giyen Benficalı Gedson Fernandes için çalışma başlattı.

Taraftarlar, Twitter'dan #GedsonuGetirElmas etiketiyle sesini duyurmaya çalışırken, bu hashtag'e kısa sürede binlerce tweet atıldı. Twitter'da trend topic (gündem) olan bu çağrı sonrasında Başkan Burak Elmas ve kurmaylarının ne yapacağı merak konusu...

23 yaşındaki orta saha, Galatasaray'da 18 maça çıkarken, 1 gol attı, 3 de asist yaptı. Sezon sonunda takımı Benfica'ya dönen Portekizli futbolcu, toplamda 4 karşılaşmada 107 dakika süre alabildi.











