Galatasaray taraftarına kavuştu

Galatasaray 232 günsonra taraftarına kavuştu. Son olarak 1 Mart 2020'de Gençlerbirliği karşılaşmasında taraftarı önünde oynayan Sarı- Kırmızılılar, koronavirüs önlemleri kapsamında TFF'nin yüzde 50 kapasiteyle localarda seyirciye izin vermesi sonrasında dün Türk Telekom Stadyumu'nun kapılarını açtı. 198 locaya sahip olan Aslan'ın mabedinde yaklaşık bin 500 taraftar maçı locadan takip etti. Azerbaycan'a destek Karşılaşma öncesinde de tribünlere Ermenistan’ın saldırılarına maruz kalan Azerbaycan için destek pankartları asıldı. Kale arkalarındaki pankartlarda, Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yanında "Tarihin yazdığı destan, iki beden tek bir can" ile "Dağımız taşımız bir, töremiz aşımız bir, kim girecek aramıza derdimiz gözyaşımız