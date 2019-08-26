Galatasaray taraftarına kavuştu!

Galatasaray, geçtiğimiz sezonun 33. haftasında şampiyonluğu getiren 2-1’lik Başakşehir maçından 98 gün sonra taraftarı önüne çıktı. Sarı-Kırmızılılar, çok özledikleri takımlarına kavuşmak için tribünlere akın etti. Taraftarlar, flaş transferler Steven Nzonzi ve Jean Michel Seri’yi de ilk kez izleme fırsatı buldu.

38 bin 445 Sarı-Kırmızılı futbolsever, ilk düdükle birlikte Türk Telekom Stadı’nda muhteşem bir atmosfer oluşturdu. Galatasaray’ın golü gecikse de tribünlerin coşkusu bir an olsun düşmedi. Babel’in perdeyi açan sayısı, tribünleri iyice havaya soktu. Ancak Jonsson’un 90+6’daki sayısıyla stada sessizlik çöktü.