Galatasaray taraftarı tribünleri tıklım tıklım doldurdu!

Fenerbahçe 'nin, Trabzonspor 'a kaybettiği haftada Galatasaray 'ı, liderliği kaptığı İstanbulspor karşılaşmasında taraftarı yalnız bırakmadı. Dünya Kupası'nın ardından ligdeki ilk sınavına sahasında çıkan Sarı-Kırmızılılar'a, Nef Stadı'nda büyük bir destek vardı.

52 bin kişilik stattaki mücadeleyi 40 bin 935 taraftar izledi. Cim Bom'un seyircisi daha ilk dakikadan itibaren tezahüratlara başladı. Bir an olsun susmayan taraftarlar, bu desteklerini son dakikaya kadar sürdürdü. Karşılaşmanın bitmesiyle birlikte de taraftarlar, tüm oyuncularla birlikte hem liderliği hem de galibiyeti büyük bir coşkuyla kutladılar.