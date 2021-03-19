Süper Lig’in 31. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor’a 4-3 yenilen Galatasaray, şampiyonluk yarışında ağır yara aldı. Çaykur Rizespor, maçın ilk yarısındaki iki golünü de Galatasaray stoperleri Christian Luyindama ve Marcao’nun yaptığı hatalar sonucunda buldu.

Konuk takımın ilk golünde, savunmada Luyindama’nın kontrol edemediği topu kapan Samudio ceza sahasında kaleci Muslera ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda topu ağlarla buluşturdu. Karadeniz ekibinin ikinci golünde ise yine savunmada Marcao’nun sektirdiği topu kontrol eden Boldrin, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda meşin yuvarlağı filelere gönderdi.

Bu arada Luyindama ve Marcao, maçta gördükleri sarı kartlarla cezalı duruma düştü. İki futbolcu da ligde gelecek hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynanacak maçta forma giyemeyecek.

Taraftar çılgına döndü

Şampiyonluk yarışında ağır yara alan Galatasaray'da taraftarlar da çılgına döndü. Yapılan hatalar nedeniyle bir hayli tepkili olan Sarı Kırmızılı ekip taraftarları, sosyal medya üzerinden Marcao ve Luyindama'yı topa tuttu.

Luyindama ve Marcao için atılan tweetlerden bazıları şu şekilde:

''Ozornwafor’u geçin ben bile Luyindama’dan iyi oynarım''

''Luyindama ve Marcao daha fazla elde tutulmamalı, para ediyorken satılmalı. Yoksa elde kalırlar.''

''Marcao ve Luyindama cezalı duruma düştü. İyi bir şey mi kötü mü karar veremiyorum.''

''Besiktaş, Konyaspor ve Rizespor maçını kaybettiren adam Luyindama.''

''Mağlubiyet, Yedlin, Emre Kılıç, Marcao ve Luyindama'ya yazar. İki üç hafta dinlensinler, akıllansınlar.''

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