Galatasaray taraftarı takımına sahip çıktı

Devler Ligi’nde dün akşam A Grubu ikinci maçında Paris Saint-Germain’i ağırlayan Galatasaray’ı, Sarı- Kırmızılı taraftarları yalnız bırakmadı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede 52 bin kişilik stadyumun 47 bin kişilik bölümünü dolduran taraftarlar, takımlarına maç öncesinden sonuna kadar tam destek verdi.

İlk düdük öncesinde yaptıkları tezahüratlarla Fatih Terim’in öğrencilerini havaya sokan Galatasaraylı futbolseverler, maçın başlamasının ardından Aslantepe’yi daha da inletti. 90 dakikanın sonuna kadar takımlarına tam destek veren taraftarlar, 1-0’lık sonuca rağmen görevlerini eksiksiz yerine getirdi. Taraftarlar, alınan mağlubiyete rağmen oyuncuları, alkışlarla uğurladı.

Fransızlar da yalnız bırakmadı

Türk Telekom Stadı’nda oynanan mücadelede konuk ekip Paris Saint-Germain’i, az sayıda Fransız futbolsever destekledi. PSG’li taraftarlar, takımlarının karşılaşmayı 1-0 kazanması sebebiyle stadyumdan mutlu ayrıldı. Öte yandan karşılaşmaya yabancı basının ilgisi de fazla oldu. Mücadelede 60 Fransız gazetecinin yanı sıra, 3 Japon, birer Hollandalı, İngiliz, Cezayirli, Yunan, Azerbaycanlı ve İsrailli medya mensubu da görev yaptı.