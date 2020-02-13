Galatasaray taraftarı, takımı ayakta alkışladı

Galatasaray’ın Aytemiz Alanyaspor ile oynadığı kupa maçını tribünde 27 bin taraftar takip etti. Cim Bom mücadeleyi 3-1 kazanmasına rağmen, ilk ayağı 2-0 kaybettiği için turnuvadan elendi. Buna rağmen taraftarlar ortaya konan futbol ve mücadeleden memnundu.

Sarı-Kırmızılılar, karşılaşmanın ardından futbolcuları tribünlere çağırarak kutladı ve ligdeki zorlu şampiyonluk yarışı için onlara destek verdi.

Oyuncuların da soyunma odasına gittiklerinde, taraftarın sevgisine karşılık omuz omuza verdikleri ve şampiyonluk yemini ettikleri öğrenildi.