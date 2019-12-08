Galatasaray taraftarı şaşırttı

Fatih Terim takımın başına geçtiği bugünden yana taraftarının müthiş desteğini arkasına alan Galatasaray özellikle iç sahada yakaladığı 41 maçlık seriyle öne çıkmıştı. Son 3 sezonda iç sahadaki taraftar sayısı ortalamasında ezeli rakiplerine fark atan ve bu alanda başı geçen Sarı-Kırmızılılar, dün akşam ise şaşırttı. Türk Telekom Stadı’nda oynanan kritik Alanya maçında 28 bin Galatasaraylı yer aldı. Bu rakam Galatasaray için bu sezonki en düşük sayı oldu. Taraftarlar maça beklenen ilgiyi göstermedi. Türk Telekom Stadyumu’nun koltuklarında yer yer boşluklar göze çarptı.