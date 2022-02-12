Galatasaray taraftarı isyan etti! Yönetim istifa sesleri

Süper Lig 'de zor günler geçiren Galatasaray , 25. hafta mücadelesinde sahasında Kayserispor'u konuk etti. 1-1'lik eşitlik ile sona eren maçta Sarı-Kırmızılı taraftarlar yönetime tepki gösterdi.

Takımlarını desteklemek için Nef Stadyumu'nu dolduran Galatasaraylı taraftarlar, mücadelenin 70. dakikasında Kayserispor'un Miguel Cardoso'nun bulduğu gol sonrası" Yönetim istifa" tezahüratlarında bulundular.

Yönetimi istifaya davet eden taraftarlar, sergiledikleri performanstan dolayı da futbolcular için, 'Formayı çıkarın öyle oynayın' tezahüratları yaptı.









Bu sonuçla birlikte galibiyet hasreti 6 maça çıkan Galatasaray, Domenec Torrent yönetiminde ise çıktığı 5 resmi maçta 3 mağlubiyet, 2 beraberlik aldı.



