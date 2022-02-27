Galatasaray taraftarı ilk yarı sonunda takımı alkışladı

Spor Toto Süper Lig 'in 26. haftasında Galatasaray 'ın sahasında Çaykur Rizespor 'u ağırladığı karşılaşmanın ilk yarısı Gedson Fernandes ve Van Aanholt'un karşılıklı golleriyle 1-1 sona erdi. Oldukça sert ve gergin geçen ilk 45 dakikanın ardından tribünler devreye girdi.

Nef Stadyumu'nda mücadeleyi takip eden yaklaşık 36 bin Sarı-Kırmızılı taraftar ilk devrenin son düdüğünün çalınmasının ardından futbolcuları tribüne çağırdı. Futbolcular da bu talebi geri çevirmedi, taraftarları selamladılar. Tribünlerden de alkışlar ve destek tezahüratları yükseldi. Galatasaray böylece soyunma odasına oldukça moralli gitti.







