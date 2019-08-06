Galatasaray taraftarı Falcao nöbetinde... Kolombiyalı golcünün transfer süreci uzadıkça, Sarı-Kırmızılılar tarafların sosyal medyadaki her türlü paylaşımından bir anlam çıkarmaya başladı. Son olarak Galatasaray’ın resmi sosyal medya hesabı, her sabah saat 09.00’da yayınladığı, “Günaydın” mesajını, dün sabah 09.09’da yollayıp, görselin arka fonunda da Falcao’nun harflerinin bulunduğu bir pankartı tercih edince, taraftarlar da, “Acaba bu 9 numaralı Falcao transferine bir gönderme mi” diye sormaya başladı.

Her gönderiyi beğeniyor

Sosyal medya çıkarımları bununla da sınırlı değil, yıldız futbolcunun hesapları saniye saniye takip ediliyor. Falcao, hastanede narkozun etkisiyle, “Fındıkları satalım Falcao’yu alalım” diyen taraftarın videosu başta olmak üzere, Sarı- Kırmızılılar’la ilgili birçok paylaşımı beğenerek, Galatasaray camiasına adeta, “Hazırım” mesajı gönderiyor.

Yönetime büyük baskı

Taraftarların en büyük endişesi ise bu transferin geçen yaz ve devre arasında bir türlü bitmeyen girişimler gibi sonuçlanması ve takımın sezona golcüsüz devam etmesi. Bu doğrultuda yönetim üzerine de sosyal medya üzerinden büyük baskı kuruluyor. İnterneti aktif olarak kullanan yöneticilerin hesaplarına sürekli mesaj gönderen Sarı- Kırmızılılar, kulübün ne yapıp edip Falcao transferini gerçekleştirmesini istiyor.

Kokoreççi bile ‘Falcao’ dedi

Radamel Falcao’nun transferi, Türkiye’de futbolla ilgilenen 7’den 70'e herkesi etkiledi. Bir kokoreççinin, seyyar aracına, “Radamel Falcao kuzu kokoreç” yazarak müşteri çekmeye çalıştığı görüldü.



