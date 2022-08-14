Galatasaray taraftarı daha ne yapsın?

Aslantepe dün şölen yeri gibiydi... Giresunspor maçının biletlerine çıktığı gibi akın eden Sarı-Kırmızılı taraftarlar, akşam saatlerine doğru stada giriş yapmaya başladı. Karşılaşma öncesinde futbolcuları tek tek çağırıp tezahüratlarla ateşleyen Galatasaraylı futbolseverler, ilk düdükten itibaren takımlarına müthiş destek verdi. Ancak bekledikleri gol bir türlü gelmedi.

İkinci yarıda Abdülkerim Bardakçı’nın hatasıyla Galatasaray topu ağlarında görürken, tribünlerde büyük hayal kırıklığı yaşandı. Buna rağmen son 15-20 dakikalık bölümde desteğini artıran taraflarlar, ellerinden geleni fazlasıyla yaptı ancak Galatasaraylı futbolcular buna karşılık veremedi.

Aslantepe’de büyük şok

NEF Stadı’ndaki sezonun ilk maçında şok yaşayan Galatasaray, geçen yıl olduğu gibi Giresunspor’a yine 1-0’lık skorla mağlup oldu. 45 bin 484 taraftar üzgün şekilde stattan ayrılırken, teknik direktör Okan Buruk da coşkulu taraftarın önünde hiç beklemediği bir sonuçla yüzleşti.