Galatasaray taraftarı çıldırdı: Forvet istiyoruz!

Galatasaraylı taraftarlar Ankaragücü maçında yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratı yaptı.

19 Ocak 2019, Cumartesi 23:33 Son Güncelleme:
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Galatasaray taraftarı çıldırdı: Forvet istiyoruz!

Spor Toto Süper Lig'de ikinci yarının ilk hafta mücadelesinde Galatasaray sahasında Ankaragücü'nü 6-0 mağlup etti. Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri Sinan Gümüş (2), Onyekuru (3) ve N'Diaye kaydetti. Bu sonuçla Galatasaray puanını 32'ye yükseltirken, MKE Ankaragücü 20 puanda kaldı.

Evinde karşılaştığı MKE Ankaragücü'nü 6-0'lık skorla mağlup eden Galatasaray'da taraftarlar forvet tezahüratı yaptı.

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan karşılaşmayı izlemeye gelen sarı-kırmızılı taraftarlar, yönetime seslenerek, 'Forvet istiyoruz' tezahüratlarında bulundu. 

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