Radamel Falcao’nun transferi geciktikçe, taraftarların Kolombiyalı golcüye olan ilgisi çığ gibi artıyor. Artık kurbanlık koyunların isimlerinden, düğün arabalarının arkasındaki mesajlara, sokaktaki kokoreç tezgahlarından, yeni yaptırılan Galatasaray formalarına kadar her yerde Falcao’nun adı var.

33 yaşındaki yıldız futbolcu da bu süreci sosyal medya hesaplarından takip ediyor. Sürekli olarak Galatasaray paylaşımlarını beğenen Falcao, artık kulüplerin anlaşmasını bekliyor. Bu arada Monaco kulübü, Roma’dan Dzeko’nun transferi için girişimlere başladı. Eğer anlaşma gerçekleşirse, Falcao’nun ayrılığı için yol açılabilir.