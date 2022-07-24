Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da hedef yeniden Tanguy Ndombele.

Fransız basınında yer alan habere göre orta sahasına takviye yapmayı planlayan Galatasaray, Tottenham'dan ayrılabilecek olan Tanguy Ndombele'nin durumunu yakından takip ediyor.

Idrissa Gueye olmadı

Haberin detaylarında PSG forması giyen Idrissa Gueye'den olumlu yanıt alamayan Galatasaray'ın rotasını daha önce de gündeme gelen Tanguy Ndombele'ye yeniden çevirdiği ve futbolcunun durumu hakkında bilgi aldığı iddia edildi.

Tottenham takımda düşünmüyor

Tottenham ise Fransız futbolcuya iyi bir teklif gelmesi halinde yolları ayırmaya sıcak bakıyor ve olası teklifleri değelendirmeye açık. Ancak İngiliz ekibi büyük bir yatırım yaptığı futbolcuyu ucuza bırakmayı düşünmüyor. Sarı-Kırmızılı ekibin ise 25 yaşındaki orta sahayı kiralık olarak transfer etmek için girişimlerde bulunabileceği aktarılanlar arasında yer aldı.

2019 yılında 60 milyon Euro bonservis bedeli ile Tottenham'a transfer olan Ndombele'nin 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Geçtiğimiz sezonun 2. yarısını Lyon'da kiralık geçiren Fransız futbolcu, Tottenham ile çıktığı 91 maçta 10 gol ve 9 asist yapma başarısı göstermişti.



