Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti. Sarı Kırmızılı kulüp çalışmalarını basına kapalı gerçekleştirirken, taktik çalışması yaptı.

10 Haziran 2020, Çarşamba 14:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray taktik çalıştı

Galatasaray, Süper Lig’in 27. haftasında 14 Haziran Pazar günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Fatih Terim yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanın ısınma hareketleriyle başladığı bildirildi.

Sınırlı alanda gruplar halinde pas oyunuyla devam eden idmanın taktik çalışmasıyla sona erdiği aktarıldı.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla sürdürecek.


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