Galatasaray taburcu oldu

Süper Lig 'in 19'uncu haftasında Antalyaspor'u ağırlayan Galatasaray , rakibini Sofiane Feghouli ve Kerem Aktürkoğlu'nun golleriye 2 - 0 mağlup etti. Ligde 7 maç üst üste galip gelemeyen ve tarihinin en sıkıntılı serilerinden birini oluşturan sarı-kırmızılılar, kötü gidişata 'dur' dedi ve devreyi galibiyetle kapattı.

EN'LERDE KEREM VAR

Galatasaray'da sezonun ilk bölümünde Avrupa ve lig dahil en golcü futbolcu Kerem Aktürkoğlu olurken, 6 asistle bu alanda da liderliği kimseye bırakmadı.

İSMAİL ÇİPE KAZANILDI

Muslera'nın yokluğunda talihsiz maçlar yaşayan İsmail Çipe, Antalyaspor karşılaşmasıyla kendini buldu. Taraftarın da büyük teveccüh gösterdiği İsmail, adeta camiaya yeniden kazandırıldı.

EKSİKLER TESPİT EDİLECEK

Avrupa'da muhteşem bir periyot çizmesine rağmen, Süper Lig'de 19 maçta 27 puan toplayabilen Galatasaray'da devrenin tamamlanmasıyla z raporu alınacak. Teknik heyet, eksikleri tespit edip hem yeni stratejiler oluşturacak, hem de yönetime transfer raporu verecek.

Serhan TÜRK - İSTANBUL / DHA