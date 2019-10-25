Galatasaray sürekli irtifa kaybediyor!

Bu sezon oynadığı 12 resmi maçta 4 galibiyet alabilen Galatasaray'da rakamlar çok çarpıcı bir gerçeği gözler önüne seriyor... Sarı- Kırmızılılar, 2017-18 sezonunun bitiminden bu yana sürekli irtifa kaydediyor. Galatasaray 2017-18 sezonunda Fatih Terim'le çıktığı 18 lig maçında yüzde 61 galibiyet yüzdesi ve 2.5 gol ortalaması yakalarken, gol yeme ortalaması da 0.88 olmuştu.

Geçen sezon galibiyet yüzdesi 58'e gerilerken, Galatasaray maç başına 2.1 gol atıp, 0.94 gol yedi. Bu sezon ise düşüş trendi çok daha hızlandı. Ligde oynadığı 8 maçın sadece yüzde 37'sini kazanabilen Fatih Terim'in ekibinin attığı gol ortalaması 1.1'e düştü. Yenilen gol ortalaması da 1'e geldi. Cimbom bunların yanı sıra Avrupa'da da büyük hayal kırıklığı yarattı.

GELİŞİM OLACAĞINA GERİLEME YAŞANDI

Fatih Terim 2017- 18 sezonunun 17. haftasında göreve gelirken, sonraki iki sezonda takımda gelişme değil tam aksine gerileme yaşanması dikkatleri çekiyor.

Kaynak: Takvim