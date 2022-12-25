Galatasaray 'dan, Süper Lig 'e süper dönüş... Dünya Kupası arasından önce ligde 3 maçlık galibiyet serisi yakalayan, son olarak da şampiyonluk adaylarından Başakşehir'i 7-0 mağlup ederek görkemli bir zafer yaşayan Sarı-Kırmızılılar, aradaki 2 Türkiye Kupası sınavıyla birlikte son 5 resmi maçından da galip ayrıldı. Müthiş seriye İstanbulspor karşısında devam etmeyi hedefleyen Cim Bom elbette Fenerbahçe 'nin kaybettiği haftada da kazanarak zirveyi ele geçirmenin hesaplarını yapıyordu.

Önce direk sonra gol!

Dolu tribünler önünde Nef Stadyumu'nda büyük bir coşkuyla maça başlayan Sarı-Kırmızılılar 14'te Bafetimbi Gomis'le direğe takıldı. Pozisyonun devamında top kornere çıktı, Mertens köşe vuruşunu kullandı, Gomis bu kez kale dibinden kafayı vurup ağları sarstı, Aslan'ı 1-0 öne geçirdi.

Müsait pozisyonda direğe nişanladı

Sarı-Kırmızılılar golden sonra etkinliğini iyice artırdı, oyunu tamamen rakip sahaya yıktı. 32'de Galatasaray bir kez daha gole çok yaklaştı ancak Gomis müsait pozisyonda topa çok zor dokundu ve top üst direkten oyun alanına döndü. 37'de Fransız futbolcu bir kez daha sahneye çıktı ve Mitdsjö'nün çevirdiği topta ağları sarsarak farkı ikiye çıkarttı.

Mehmet, İstanbulspor'u umutlandırdı

İkinci yarıda Cim Bom farkı artırmak için gol aradı ancak pozisyonlardan yararlanamadı. İstanbulspor ise umutlandığı golü 83'te buldu. Sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu Ethemi kullandı, Mehmet Yeşil kariyerindeki ilk Süper Lig golünü kaydetti.

Yeni lider Aslan!

Bu dakikanın ardından başka gol sesi çıkmayınca mücadeleyi 2-1 Sarı-Kırmızılılar kazandı ve puanını 30'a yükselterek liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Siyahlılar ise 8 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Abdulkadir Bitigen ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

3' Duhan sol kanattan korneri kullandı, Ologo ceza alanında kafayı vurdu, top üstten dışarda.

DİREK!

14' Sacha Boey sağdan ortaladı, arka direkte Gomis gelişine vurdu ancak kaleci Jensen'i geçen top direkten oyun alanına döndü. Okan Erdoğan uzaklaştırmak istediği topu kornere attı.

GOL!

15' Korneri sağ kanattan Mertens kullandı, kale dibinde az önce direğe takılan Gomis kafayı vurdu ve bu kez fileleri sarstı. Galatasaray 1-0 önde!

20' Savunmadan seken topa Kazımcan yayın gerisinden gelişine sert vurdu, Jensen adeta uzayarak topu kornere çeldi.

21' Korneri yine sağ taraftan Mertens kullandı, Gomis bu kez kafayla arkaya çevirdi, Kerem dokunamadı.

BİR DİREK DAHA!

32' Sağ kanattan Mertens serbest vuruşu kullandı, ön direkte Torreira vurdu kaleci Jensen'in müdahalesi yetersiz kaldı, kale dibinde Gomis topa çok zor dokundu ancak meşin yuvarlak boş kaleye girmedi, üst direkten oyun alanına döndü. Çok net pozisyon kaçtı!

34' Kazımcan sol çaprazdan çalımla rakibinden sıyrıldı, önünü açtı sağ ayağıyla yerden sert vurdu top az farkla dışarda.

35' Aslan hızlı çıktı, Kerem topuk pasıyla Rashica'yı gördü, Kosovalı yıldız hemen soluna Gomis'e attı, Fransız futbolcu ceza alanında karşı karşıya pozisyonda Jensen'i geçemedi.

GOL!

37' Galatasaray bu kez sol kanattan korneri kullandı, arka direkte Midtsjö içeri çevirdi, Gomis yine kale dibinden kafayı vurdu ve farkı ikiye çıkarttı: 2-0.

45+1' Bu kez İstanbulspor tehlikeli geldi. Oyunu soldan sağa çeviren İstanbulspor'da Duhaney bir anda sağ kanattan içeri girdi ve çaprazdan sert vurdu, top yandan az farkla dışarı çıktı.

Mücadelenin ilk yarısı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL İPTAL!

57' Galatasaray, Mertens'le üçüncü golü buldu ancak pozisyon öncesinde Brezilyalı yıldızın topu elle önüne aldığı tespit edildi. Gol iptal!

59' Mitdsjö, Kerem'e attı, Kerem topukla geriye gönderdi, Mertens hemen aradan kaçan Kerem'in önüne attı, milli futbolcu sağ çaprazdan vurdu ancak şutu isabetsiz.

77' Kerem ceza sahası çizgisi üzerinden sert vurdu ancak kaleci Jensen'i geçemedi.

GOL!

83' Ethemi sağ kanattan kazanılan serbest vuruşu kullandı, içerde Mehmet Yeşil şık bir kafa vuruşuyla fileleri sarstı ve farkı 1'e indirdi: 2-1.

90' Maçın son bölümüne +10 ekleniyor.

ÇOK NET KAÇTI!

90+3' Ethemi vurdu, savunmadan seken top ceza alanında Emir'in önünde kaldı, Emir karşı karşıya pozisyonda Okan'ı geçemedi. Okan'dan gol izni yok!

Mücadele sona erdi.

Galatasaray-İstanbulspor 11'ler:

Galatasaray: Okan, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Kazımcan, Torreira, Midtsjö, Mertens, Rashica, Kerem, Gomis.

İstanbulspor: Jensen, Duhaney, Ologo, Okan Erdoğan, Duhan, Rroca, Muammer, Melih, Topalli, Ethemi, İbrahim