Adana Demirspor deplasmanından da eli boş dönen Galatasaray , Süper Lig'de tam 7 haftadır kazanamıyor. Lider Trabzonspor 'un tam 21 puan gerisinde kalan Sarı-Kırmızılılar, ilk 18 haftalar itibarıyla hiçbir sezonda böyle büyük bir fark görmemişti. Galatasaray ligdeki bu performansıyla, 3 puanlı sisteme geçildiğinden bu yana en başarısız sezonunu geçiriyor. Öyle ki camiadan kimsenin hatırlamak bile istemediği, takımın ligi 8. sırada ve eksi averajla bitirdiği 2010-2011 sezonunda bile 18. hafta geçilirken daha fazla puan toplanmıştı. Tüm profesyonel lig tarihine bakıldığında ise Galatasaray adına 1979- 1980'den sonraki en kötü sezon yaşanıyor.

Terim'in yokluğu sıkıntı

Ligde üst üste 7 maçtır kazanamayan Galatasaray'ın düşüşünde, teknik direktör Fatih Terim'in kulübedeki yokluğu da etkin rol oynuyor. Fenerbahçe derbisinde kırmızı kart gören ve toplamda 6 maç ceza alan tecrübeli hocanın kenarda olmadığı son 5 karşılaşmada Aslan'ın 3 beraberlik, 2 mağlubiyeti var. Toplamda ise Terim'in cezalı olduğu 36. lig maçı geride kaldı. Galatasaray'ın bu süreçte 14 galibiyet, 14 beraberlik ve 8 yenilgisi var. Cim Bom, Terim'siz çıktığı bu karşılaşmalarda tam 52 puan kaybetti.

Aslıhan Çil

YAZARLAR NE DEDİ?

Oğuz Dizer (Fanatik): Fatih Terim, ‘Kafanızı kaldırın, gerekirse herkesle mücadele edeceğiz. Biz Galatasarayız‘ dedi. Dedi de; galiba Adana Demirspor’la nasıl oynanması gerektiğini söylemedi! Uzun süredir iştigal mevzuları da zaten çene çalma ve kavga. Fatih Terim; ilim, bilim, eğitim, kültür ve spor ocağı camiayı, sindirilmesi çok zor bir ortama çekmiştir. Gergin, kontrolü zor, hır çıkarıp, bahane uydurmaya amade iklimdedir şimdi Galatasaray!

Şansal Büyüka (Milliyet): Daha ilk yarı bitmedi. Galatasaray liderin tam 21 puan gerisinde... Tarihinde var mı; hiç sanmam. Allah aşkına artık bırakın şu hakemi, bırakın camiayı ve milleti kandırmayı... Kendi eksiklerinizi, yanlışlarınızı görün. Şu Yunus Akgün bile, nasıl yanlış işler yaptığınızı bir maçta yüzünüze vurmadı mı? Daha ne konuşuyorsunuz.

Rıdvan Dilmen (TRT Spor): Galatasaray'da benim anlamadığım bir şey var. Merkezi bozmamaya çalışıyorsun, 6 pozisyon veriyorsun. Galatasaray sürekli seyahate gidiyor, geliyor. 8 deplasman, 1 galibiyet. Galatasaray'da 2 maçtır Cicaldau'yu gören oldu mu? Neden oynatıyorsun? Bu çocuk Kovid'den çıktı. Gidemiyor, sahada yok, çıkar. Bu maçın skoru 6-2'ydi. 6-2, 6-3 kazanabilirdi Adana Demirspor. Görünen köy kılavuz istemez. Hakem hataları var ama hakem hataları 21 puan geri götürmez. 3 yıllık proje de olsa Galatasaray takımı 21 puan geriye düşmez.

Uğur Meleke (Hürriyet): Yunus şu anda 21 yaşında. Daha 18’inde Porto, Benfica maçlarında dakika alıyor. Türkiye Kupası’nda o sezon tam 6 gol katkısı yapıyor. Ancak nedense 2018-19’da bulduğu şansları bir sonraki sezon bulamıyor. Geçtiğimiz sezon Adana’ya kiralanıyor, 7 gol - 3 asistle oynuyor, takımının terfisinde büyük rol oynuyor. Ancak hiçbiri Galatasaray’a dönüşüne yetmiyor. Bir kez daha kiralanıyor Adana’ya. Sonrasını biliyorsunuz, Süper Lig’in tozunu atmakla meşgul şu sıralar. Bu maç aslında tamamen Yunus’un hikayesiydi.





İlgili Haberler Galatasaray'da orta saha çöktü



